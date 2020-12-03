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Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Soner Yılmaz aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.