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Son dakika: Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 03.12.2020 09:03
Güncelleme:03.12.2020 09:06
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Soner Yılmaz aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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