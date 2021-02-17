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Son dakika: Şanlıurfa'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.