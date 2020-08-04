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Son dakika: Sahilde köpek balığı paniği! Tatilcilere kritik uyarı
Son dakika haberi... ABD’nin Massachusetts eyaletinde polis, sahile yaklaşık 45 metre yakınlarda 2 büyük beyaz köpek balığının tespit edildiğini duyurdu. Polis helikopteri ile kaydedilen görüntülerde, tatilciler uyarıldı.
ABD'de Massachusetts Polis Teşkilatı, Cod Burnu'nda sahile yaklaşık 45 mesafede 2 büyük beyaz köpek balığının tespit edildiğini duyurdu.
SUYA GİRME YASAĞI UZATILDI
Polisten yapılan açıklamada, "Cumartesi günü, öğleden sonra MSP helikopteri Air 4 mürettebatı, Wellfleet'teki Newcomb Hollow Plajı'nda kıyıdan yaklaşık 45 metre uzakta 2 büyük beyaz köpek balığı tespit etti. Uçuş ekibi yerel polise iki köpek balığının yerini bildirdi. Sahildekiler, o sabah daha erken bir saatte tespit edilen köpek balığı nedeniyle sudan çıkarılmıştı. MSP Air 4'ün onaylanmış ek görüşlerine dayanarak, suya girme yasağı uzatıldı" ifadelerine yer verildi.