04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Sahilde köpek balığı paniği! Tatilcilere kritik uyarı

Son dakika: Sahilde köpek balığı paniği! Tatilcilere kritik uyarı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2020 11:58
Güncelleme:04.08.2020 12:06
Son dakika haberi... ABD’nin Massachusetts eyaletinde polis, sahile yaklaşık 45 metre yakınlarda 2 büyük beyaz köpek balığının tespit edildiğini duyurdu. Polis helikopteri ile kaydedilen görüntülerde, tatilciler uyarıldı.

ABD'de Massachusetts Polis Teşkilatı, Cod Burnu'nda sahile yaklaşık 45 mesafede 2 büyük beyaz köpek balığının tespit edildiğini duyurdu.

Son dakika: Sahilde köpek balığı paniği! Tatilcilere kritik uyarı SON DAKİKA: SAHİLDE KÖPEK BALIĞI PANİĞİ! TATİLCİLERE KRİTİK UYARI

SUYA GİRME YASAĞI UZATILDI

Polisten yapılan açıklamada, "Cumartesi günü, öğleden sonra MSP helikopteri Air 4 mürettebatı, Wellfleet'teki Newcomb Hollow Plajı'nda kıyıdan yaklaşık 45 metre uzakta 2 büyük beyaz köpek balığı tespit etti. Uçuş ekibi yerel polise iki köpek balığının yerini bildirdi. Sahildekiler, o sabah daha erken bir saatte tespit edilen köpek balığı nedeniyle sudan çıkarılmıştı. MSP Air 4'ün onaylanmış ek görüşlerine dayanarak, suya girme yasağı uzatıldı" ifadelerine yer verildi.

Sahilde köpek balığı paniği
Sahilde köpek balığı paniği
Kadınların laf atma kavgası! Herkes şaştı kaldı
Kadınların laf atma kavgası! Herkes şaştı kaldı
Manyetik dalgalar sağlığa tehdit mi?
Manyetik dalgalar sağlığa tehdit mi?
Evlat nöbetindeki baba tehdit edildi!
Evlat nöbetindeki baba tehdit edildi!
İstanbul'da bayram sonrası ilk iş günü
İstanbul'da bayram sonrası ilk iş günü
Ünlü top modeli sevgilisi mi dövdü?
Ünlü top modeli sevgilisi mi dövdü?
Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü!
Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü!
Toplu balık ölümleri
Toplu balık ölümleri
Dere siyaha döndü
Dere siyaha döndü
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Denizin ortasında mahsur kaldılar
Denizin ortasında mahsur kaldılar
Daha Fazla Video Göster