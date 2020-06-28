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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Denizli ve Muğla'da yeni "korunacak alan" kararı |Video

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Giriş: 28.06.2020 15:31
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı kararlarıyla Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan", Malatya'da ise bir bölge ''riskli alan'' ilan edilirken Kütahya ve Rize'de yapılacak enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan", Malatya'da ise bir bölge ''riskli alan'' ilan edilirken Kütahya ve Rize'de yapılacak enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde sınırları belirlenen bir bölgenin ise riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kütahya'da Işıklar Rüzgar Enerji Santrali'nin, Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde ise Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

YURT DIŞI AYLIĞININ ÜÇTE BİRİ ÖDENECEK
Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ve soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan ''Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'' kapsamında yurt dışında görevlendirilen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görev yerine gidemeyen personelle ilgili de düzenleme yapıldı.

Söz konusu düzenleme ile yurt dışında görevlendirilen personelden Türkiye'de bulunup Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında uygulanan seyahat kısıtlamaları kapsamında görev yerlerine dönemeyenlere, izin sürelerinin bitiminden görev yerlerine dönebilmelerine ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığı tarihi takip eden yedinci güne kadar, bu sürelere tekabül eden yurt dışı aylığının üçte biri ödenecek. Karar, 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.

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