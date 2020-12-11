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Son dakika: Meteoroloji'den 43 il için turuncu alarm! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? | 11 Aralık Cuma hava durumu

A Haber
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Giriş: 11.12.2020 09:09
Güncelleme:11.12.2020 09:18
Son dakika haberi... 11 Aralık 2020 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. 11 Aralık 2020 Cuma hava durumu ile ilgili detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak uyarısı İstanbul için saat verildi | 11 Aralık 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! SAĞANAK UYARISI İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ | 11 ARALIK 2020 HAVA DURUMU

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