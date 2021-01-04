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Son dakika: Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı! Yurdun batısında yağış var! Hava bugün nasıl olacak? Kar yağacak mı?

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 08:24
Son dakika haberi... Meteoroloji 4 il için sel uyarısı yaptı. 4 Ocak 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi... Meteoroloji 4 il için sel uyarısı yaptı. 4 Ocak 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 4 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI | 4 OCAK 2021 HAVA DURUMU
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