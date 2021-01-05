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Son dakika: Meteoroloji'den 14 il için alarm! Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı var mı?

A Haber
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Giriş: 05.01.2021 08:30
Güncelleme:05.01.2021 08:37
Son dakika haberi... 5 Ocak 2021 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının detaylarını A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 5 Ocak 2021 Salı hava durumu tahminleri...

Son dakika haberi... 5 Ocak 2021 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının detaylarını A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 5 Ocak 2021 Salı hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak yağış uyarısı | 5 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | 5 OCAK 2021 HAVA DURUMU
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