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28.01.2020
Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video
Manisa'nın ardından son deprem Marmaris'te yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe yaşanan depremler ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı.
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