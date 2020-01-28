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28.01.2020

Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video

Manisa'nın ardından son deprem Marmaris'te yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe yaşanan depremler ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video
Son dakika: Marmaris'te deprem A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı |Video
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