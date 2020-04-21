Koronavirüs günlerinde online kına gecesi! Polis ekipleri, evde eğlence var sanıp denetime geldi

Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz çifti, koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında kına gecesi yaptı. Çiftin aile üyeleri ve yakınlarından yaklaşık 37 kişi, online olarak farklı şehirlerden kına gecesine katıldı. Şikayet üzerine denetime gelen polis duruma şaştı kaldı.