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20.10.2019

Son dakika: Konya'da iki grup birbirine girdi! Tüfekli, bıçaklı kavga

Konya'da iki grup arasında çıkan tüfekli, bıçaklı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Kiremit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, önceden husumetli olan iki grup arasında tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavga çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerinde adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.T. ve M.R. ile her iki taraftan kişilerin karıştığı kavgada bıçak ve tüfek de kullanıldı. Olayda, tüfekten çıkan saçmalar ve bıçakla yaralanan Y.T. ve M.R. ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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