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SON DAKİKA İzmir'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar - Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 31.10.2021 18:40
Son dakika haberi: İzmir-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi ölürken 4 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Olay, saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana geldi. İzmir'den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine doğru giden Canberk B. idaresindeki 34 EAE 311 plakalı Peugeot marka otomobille kafa karaya çarpıştı.

Çarpışmada, Hüseyin Kocaoğlan ve araçta bulunan eşi Havva Kocaoğlan hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Fadime K. ise yaralanarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. de yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

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