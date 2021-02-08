Son dakika: İzmir'de çarşaflı kadına çirkin saldırı

Son dakika haberi... İzmir’de belediye otobüsünde “Atatürk kıyafet inkılabı çıkardı. Sen ihanet ediyorsun. Burası çağdaş bir ülke. Gerici değiliz. Atatürk’e karşı geliyorsun” diye bağıran bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan 47 yaşındaki K.Ö. yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın şokuyla 20 dakika boyunca hiç kimseyle konuşamadığını anlatan ev hanımı K.Ö., “Hiç hoş bir şey değil. Herkes istediği kıyafeti giyebilir. Tanımadığım bu kişiden başörtülü olduğum için iki yumruk yedim. Çantamla kendimi korudum, daha sonra otobüsteki vatandaşlar beni kurtardı. Bu şahısın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” dedi. Öte yandan o anların görüntüsü ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Son dakika haberi... İzmir'de belediye otobüsünde "Atatürk kıyafet inkılabı çıkardı. Sen ihanet ediyorsun. Burası çağdaş bir ülke. Gerici değiliz. Atatürk'e karşı geliyorsun" diye bağıran bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan 47 yaşındaki K.Ö. yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın şokuyla 20 dakika boyunca hiç kimseyle konuşamadığını anlatan ev hanımı K.Ö., "Hiç hoş bir şey değil. Herkes istediği kıyafeti giyebilir. Tanımadığım bu kişiden başörtülü olduğum için iki yumruk yedim. Çantamla kendimi korudum, daha sonra otobüsteki vatandaşlar beni kurtardı. Bu şahısın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi. Öte yandan o anların görüntüsü ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.