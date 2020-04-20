- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul’da şoke eden görüntü! Oğlunun akülü arabaya bindirip otomobille çekti
Esenyurt ilçesinde 4 yaşındaki oğlunu akülü aracına bindirdikten sonra otomobiliyle çeken baba yakalandı. Babanın sürücü belgesine geçici süreyle el konulurken koronavirüs yasaklarını delip sokağa çıktığı için de para cezası kesildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.