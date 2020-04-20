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20.04.2020

İstanbul’da şoke eden görüntü! Oğlunun akülü arabaya bindirip otomobille çekti

Esenyurt ilçesinde 4 yaşındaki oğlunu akülü aracına bindirdikten sonra otomobiliyle çeken baba yakalandı. Babanın sürücü belgesine geçici süreyle el konulurken koronavirüs yasaklarını delip sokağa çıktığı için de para cezası kesildi.

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