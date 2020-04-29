İstanbul'da koronavirüs testi tartışması! Ciple hastaneye girmeye çalıştı
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29.04.2020
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında bir özel hastanede yaşanan koronavirüs testi tartışması sırasına öfkelenen kişi ciple defalarca hastane kapısına çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
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