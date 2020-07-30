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Son dakika: İstanbul’da helikopterli denetim! A Haber o helikopterde

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Giriş: 30.07.2020 09:50
Güncelleme:30.07.2020 10:02
Son dakika haberi...İstanbul'da Kurban bayramı sebebiyle trafik yoğunluğu gece saatlerinden itibaren başladı. Kurban bayramı öncesi jandarma ve Emniyet bayram denetiminde. Bu kapsamda İstanbul trafiği helikopterle denetleniyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, denetim yapan helikopterden detayları canlı yayında aktardı.

İstanbul'da Kurban bayramı sebebiyle trafik yoğunluğu gece saatlerinden itibaren başladı. Kurban bayramı öncesi jandarma ve Emniyet bayram denetiminde. Bu kapsamda İstanbul trafiği helikopterle denetleniyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, denetim yapan helikopterden detayları canlı yayında aktardı.

Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsünde trafiğe neden oldu.

Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul'dan çıkışlar gece saatlerinde de devam etti. 15 Temmuz Şehitler köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Denetimler arttı kuyruk oluştu: 24 saatte 25 bin araç kontrol edildi DENETİMLER ARTTI KUYRUK OLUŞTU: 24 SAATTE 25 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

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