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Son dakika: İstanbul Kadıköy'de freni patlayan otobüs iş yerine girdi! Yaralılar var
Son dakika haberi... Kadıköy'de iddiaya göre freni patlayan otobüs bir iş yerine daldı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. İşte kaza yerinden görüntüler...
Son dakika haberi... Kadıköy'de iddiaya göre freni patlayan otobüs bir iş yerine daldı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.