Son dakika: İstanbul Bayrampaşa’da banka soygunu! Soyguncusunun vatandaşlar tarafından yakalanma anları kamerada

Bayrampaşa’da bir banka şubesinden silah zoruyla para alıp kaçmaya çalışan soyguncuyu vatandaşlar darbederek yakaladı. Vatandaşların polise teslim ettiği şüpheli 24 yaşındaki H.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da banka şubesine soyan kişi, kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



SİLAHI VE PARAYI ATAN SOYGUNCU KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDI



Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen maskeli bir kişi, özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete koyduktan sonra kaçmaya başladı. Bankadaki soygunu çevre sakinleri farketti. Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı.