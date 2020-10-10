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Son dakika: Hatay'da alevler yeniden evlere sıçradı! Vatandaşlar alevlerden böyle kaçtı

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Giriş: 10.10.2020 16:37
Son dakika haberine göre, Hatay'da yanan ormanlık alan tekrar alevlendi, yerleşim yerlerine de ulaşan Yangın bir binaya ve bir de otomobile sıçradı. Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangınında, yanan alanlar tekrar alevlendi. Öte yandan çocuklarını yanına alan vatandaşların yangından kaçarak uzaklaştıkları dehşet anları da görüntülendi. Hatay Valiliği'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır." denildi.
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