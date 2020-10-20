Son dakika: Hareket eden aracın içine atlayıp...

Son dakika haberi... İzmir'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü aracı içine atlayarak durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Karabağlar Cennetçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü anlık dalgınlıkla hafif ticari aracını el frenini çekmeden park etti. Sürücü indikten sonra araç bir anda hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiğini fark eden sürücü, koşarak camdan içeri atladı. Araç hareket halindeyken, karşıdan bir minibüs geldiği sırada, orada bulunan bir çocuk kaçarak son anda arada kalmaktan kurtuldu. Sürücü ise içine atladığı aracı durdurarak akan trafikte facianın önüne geçmiş oldu.

OLAY ANLARI KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın akan trafikte bir anda hareket ettiği ve bir çocuğun kaçarak minibüs ile araç arasında kalmaktan son anda kurtulduğu, sürücünün içine atlayarak aracı durduğu görülüyor.

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