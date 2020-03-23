Vatandaş için seferber oldular! Alışverişlerini de onlar yapıyor |Video

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirildi. Dışarı çıkmayan vatandaşların ihtiyaçlarına da polis ekipleri koşuyor. Ekipler alışverişlerini de yapıyor. Sivas'ta evden çıkamayan Ethem Koçak'ın (68) maden suyu isteğini polis karşıladı. Öte yandan polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği de yerine getirildi.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirildi. Sivas'ta dışarı çıkamayan yaşlılar, ihtiyaçlarını Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeye başladı. Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan evli, 8 çocuk babası Ethem Koçak, maden suyu bitince polisi aradı. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu, eşi bir süredir İstanbul'da olduğu için yalnız kalan Ethem Koçak'ın evine bıraktı.

'SAĞLIK HEPSİNDEN ÖNEMLİ'



Polislere teşekkür eden Ethem Koçak, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.

SUCUK SİPARİŞ ETTİ

Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Necmettin İyilik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak bazı market ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

İhtiyaçlarının bir bölümünü evinin karşısındaki marketten vatandaşların yardımıyla gideren İyilik, evine gelen polislerden ise 6 adet kangal sucuk almalarını istedi.

Polisler, İyilik'in verdiği parayla yolun karşısındaki şarküteriden satın aldıkları sucukları yaşlı adama teslim etti.

İyilik, polislere teşekkür ederek, "Yaşlı olduğum için dışarı çıkmıyorum. Polislerden yardım istedim, onlar da geldi sucuk aldılar, devletimize teşekkür ederim." dedi.

Vatandaşları da koronavirüs salgınına karşı uyaran İyilik, zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini söyledi.