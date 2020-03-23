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İstanbul'da yağmur var sıcaklıklar düşüyor! Bugün hava nasıl olacak? 23 Mart Pazartesi hava durumu |Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı bölgelerimizde genellikle kuzey ve batı yönlerden, doğu bölgelerimizde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde Burdur ile Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile akşam saatlerinden sonra Ankara çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ile akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatısı çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Malatya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
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