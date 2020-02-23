23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.02.2020

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde panik anları! Görenler telefonuna sarıldı |Video

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile ekiplerin söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydedip, canlı yayın yaptı. Yangın, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile söndürme çalışmasını telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da panik anları! Görenler telefonuna sarıldı
İstanbul'da panik anları! Görenler telefonuna sarıldı
İran'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
İran'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
İran’daki deprem Van’da da hissedildi
İran’daki deprem Van’da da hissedildi
Manisa'da sokak ortasında cinayet!
Manisa'da sokak ortasında cinayet!
Konya'da korkutan deprem!
Konya'da korkutan deprem!
Van’da yüksek ateşli 5 kişi tedavi altına alındı
Van’da yüksek ateşli 5 kişi tedavi altına alındı
Balık fiyatları ne kadar?
Balık fiyatları ne kadar?
Mahkemede şok görüntüler! Bir anda saldırdılar
Mahkemede şok görüntüler! Bir anda saldırdılar
İdlib şehidi Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğrulandı |Video
İdlib şehidi Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğrulandı |Video
Sakal-ı Şerif 365 gün ziyarete açık olacak
Sakal-ı Şerif 365 gün ziyarete açık olacak
Şehitler için mevlit okutuldu
Şehitler için mevlit okutuldu
İki kişiyi ezip geçmişti! Teslim olunca gerçek ortaya çıktı
İki kişiyi ezip geçmişti! Teslim olunca gerçek ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster