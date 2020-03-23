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Antalya’da vatandaş alışveriş için evden markete drone yolladı |Video
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı mücadele devam ederken Antalya'da yaşayan ve "evde kal" çağrısına uyan bir vatandaş hobi amaçlı çekim yaptığı drone ile marketten alışveriş yaptı. Alışverişte yeni çığır açan vatandaş "evde kal" çağrısında alışverişe yeni bir boyut kazandırdı.
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