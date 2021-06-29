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Elmalı'da yaşanan mide bulandıran olayda flaş gelişme! Davada kritik tarih belli oldu

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 16:46
Güncelleme:29.06.2021 16:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada bakanlık avukatlarının sanıkların tahliyelerine karşı itirazda bulunduğunu, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi. Öte yandan Elmalı Cumhuriyet Savcılığı, konu ile ilgili açıklama yaptı. Savcılıktan yapılan açıklamada "Tutuklu sanıklar, alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak 5 Ocak tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir. Son duruşma 21 Mayıs tarihinde yapılarak, 17 Eylül'e ertelenmiştir. Yargılama süreci takip edilmektedir" ifadelerine yer verilirken o iğrenç anne ve üvey babanın fotoğrafları ortaya çıktı. Anne Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Peki davada son durum ne? Kesin davada kesin karar ne zaman çıkacak? A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında merak edilen bu sorulara yanıt verdi.

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