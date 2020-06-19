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Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Ehliyet taşıma dönemi sona eriyor

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Giriş: 19.06.2020 11:28
Güncelleme:19.06.2020 11:32
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek." dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'dan aktardı. İşte ehliyette yeni dönemin detayları...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek." dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'dan aktardı.

"EHLİYETİMİZİ ARTIK YANIMIZDA TAŞIMAMIZ GEREKMEYECEK"

Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek.

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