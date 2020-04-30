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Son dakika: Definecilerin tuzağına düştü! Vinçle böyle kurtarıldı |Video
Son dakika haberi... Kars'ta definecilerin kazdığı, üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düşen boğa, vinçle kurtarıldı. Boğayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.
Merkeze bağlı Karaçoban köyünde oturan Kubilay Kildiş'e ait boğa, defineciler tarafından kazılan ve üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düştü. Boğayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Kubilay Kildiş ve köylüler kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca, vinç çağırıldı. Beline halat bağlanan boğa, vinçle çekilerek kuyudan çıkarıldı.
Merkeze bağlı Karaçoban köyünde oturan Kubilay Kildiş'e ait boğa, defineciler tarafından kazılan ve üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düştü. Boğayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Kubilay Kildiş ve köylüler kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca, vinç çağırıldı. Beline halat bağlanan boğa, vinçle çekilerek kuyudan çıkarıldı.
Halatın çözülmesiyle koşmaya başlayan boğa, köylüler tarafından sakinleştirilerek ahırına götürüldü.
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