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Son dakika: Bursa'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı! Kıvılcımlar böyle görüntülendi |Video

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Giriş: 04.06.2020 08:57
Güncelleme:04.06.2020 09:03
Son dakika haberi... Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı caddeleri göle dönerken, yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından Osmangazi ilçesine Odunluk Mahallesine yıldırım düştü.

Yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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