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Bursa’da 16 yaşındaki katili panik halleri ve elindeki kesik yakalattı

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Giriş: 14.05.2020 12:55
Güncelleme:14.05.2020 13:02
İnegöl ilçesinde geçtiğimiz hafta Deydinler Mahallesi'nde tartıştığı tekel bayi sahibini bıçakla öldüren 16 yaşındaki katil zanlısını panik halindeki tavırları ve parmağındaki kesik ele verdi. 100 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen jandarma, panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit ederek evinde yakaladı.
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