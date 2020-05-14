- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Bursa’da 16 yaşındaki katili panik halleri ve elindeki kesik yakalattı
İnegöl ilçesinde geçtiğimiz hafta Deydinler Mahallesi'nde tartıştığı tekel bayi sahibini bıçakla öldüren 16 yaşındaki katil zanlısını panik halindeki tavırları ve parmağındaki kesik ele verdi. 100 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen jandarma, panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit ederek evinde yakaladı.