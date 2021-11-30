30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler

SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 00:11
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar Marmara Denizi'ni taşırdı. Sahil boyundaki araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı. Son dakika gelişmesini A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı. İşte Gemlik’ten gelen korkutucu görüntüler…

Bursa ve çevresinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar gece Gemlik ilçesini vurdu.

Saat 22.30 sıralarında hava muhalefeti nedeniyle deniz kabarınca sahil boyunu su bastı.

Polis ekipleri park etmiş araçların plakalarını anons ederek sürücülerin araçları ilçe merkezine almalarını istedi.

Küçük Kumla Mahallesi'nde elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallenin elektriği kesildi. Köyde bir binanın çatısı uçarken, ilçe merkezinde de çok sayıda binanın çatısında zarar meydana geldi.

Birçok yerde tabelalar yerinden söküldü.

İlçe genelinde AFAD, BUSKİ, itfaiye, UEDAŞ ve polis ekipleri teyakkuza geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler
SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler
İşte Ordu’daki heyelan anı
İşte Ordu’daki heyelan anı
Kartal sahil yolu sulara teslim
Kartal sahil yolu sulara teslim
Lodos sebebiyle gemi kıyıya oturdu
Lodos sebebiyle gemi kıyıya oturdu
İstanbul’da trafik felç oldu
İstanbul'da trafik felç oldu
Lodos yıktı geçti! İstanbul Çanakkale Edirne Bursa İzmir Kocaeli Tekirdağ...
Lodos yıktı geçti! İstanbul Çanakkale Edirne Bursa İzmir Kocaeli Tekirdağ...
Tabelanın kadına çarpma anı kamerada
Tabelanın kadına çarpma anı kamerada
Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu o anlar kamerada
Binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu o anlar kamerada
Şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi
Şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi
Dehşet kamerada! Konteynerler üst üste düştü
Dehşet kamerada! Konteynerler üst üste düştü
Lodosta can pazarı kamerada
Lodosta can pazarı kamerada
THY’nin 6 uçağı lodos nedeniyle...
THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle...
Daha Fazla Video Göster