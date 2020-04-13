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13.04.2020

Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı |Video

Son dakika haberi; Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığı görevini yürüten Haydar Baş ve ailesinde bulunan 8 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Baş, memleketi Trabzon'da tedavi altına alındı. BTP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın yoğun bakıma alındığını açıkladı.

() Genel Başkanı ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi 'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı , koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü , koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün alındığını açıkladı.

BTP'li Önder, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkanı Haydar'ın Baş'ın koronavirüse yakalanması sonucu 4 gündür Trabzon'da özel hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi. Önder, şunları kaydetti: "Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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