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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Bilim insanlarından korkutan koronavirüs (Covid-19) araştırması! 28 gün canlı kalıyor...

Son dakika: Bilim insanlarından korkutan koronavirüs (Covid-19) araştırması! 28 gün canlı kalıyor...

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Giriş: 12.10.2020 10:50
Güncelleme:12.10.2020 10:59
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sonucu herkesi korkuttu. Araştırmaya göre koronavirüs bulaştığı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor.

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sonucu herkesi korkuttu. Araştırmaya göre koronavirüs bulaştığı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor.

Bilim insanlarından korkutan koronavirüs araştırması! 28 gün canlı kalıyor... BİLİM İNSANLARINDAN KORKUTAN KORONAVİRÜS ARAŞTIRMASI! 28 GÜN CANLI KALIYOR...

Korkutan Covid-19 araştırması! 28 gün...
Korkutan Covid-19 araştırması! 28 gün...
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