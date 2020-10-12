Son dakika: Bilim insanlarından korkutan koronavirüs (Covid-19) araştırması! 28 gün canlı kalıyor...

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sonucu herkesi korkuttu. Araştırmaya göre koronavirüs bulaştığı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor.

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sonucu herkesi korkuttu. Araştırmaya göre koronavirüs bulaştığı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor.