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Son dakika: Bilim insanlarından korkutan koronavirüs (Covid-19) araştırması! 28 gün canlı kalıyor...
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sonucu herkesi korkuttu. Araştırmaya göre koronavirüs bulaştığı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor.
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sonucu herkesi korkuttu. Araştırmaya göre koronavirüs bulaştığı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor.