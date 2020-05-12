12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri güvenlik görevlisinin kolunu kırdı |Video

Son dakika: AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri güvenlik görevlisinin kolunu kırdı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.05.2020
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de bir kişi, maske takması için kendisini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Kameralara saniye saniye yansıyan kavgada bir güvenlik görevlisinin kolu kırıldı.

Koronavirüs salgının merkez üssü haline geldiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 10 Nisan itibariyle marketlerde maske takılması zorunlu hale getirildi. Kaliforniya eyaletine bağlı olan Los Angeles'ta, bir markette alışveriş yapan Paul (29) ve Phillip (31) Hamilton adındaki erkek kardeşlerden biri, maske takmadığı için kendisini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNU KIRDI

İki kardeş ve güvenlik görevlileri arasında başlayan kavgada bir güvenlik görevlisinin kolu kırıldı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) sözcüsü Drake Madison, "Çıkışa yaklaştıklarında, şüphelilerden biri aniden ve provokasyon olmadan mağaza çalışanı yumrukladı ve yere düşmesine neden oldu" açıklamasını yaptı. Gözaltına alınan kardeşler, daha sonra serbest bırakıldı.

AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Bir anda yığıldı! Son anları...
Bir anda yığıldı! Son anları...
Halk ekmek önünde tehlikeli bekleyiş
Halk ekmek önünde tehlikeli bekleyiş
Virüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi
Virüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi
Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı!
Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı!
Rehavet tehlikesi! Bu afişler asıldı
Rehavet tehlikesi! Bu afişler asıldı
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
Sağlık Bakanı uyarmıştı! İstanbul'da yine ürküten görüntü
Sağlık Bakanı uyarmıştı! İstanbul'da yine ürküten görüntü
İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye için maske kokladılar
İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye için maske kokladılar
Mide bulandıran iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Mide bulandıran iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Prof. Dr. Selami Selvi'den koronavirüs uyarısı: Tıbbi bitkilerin hatalı kullanımı durumunda... | Video
Prof. Dr. Selami Selvi'den koronavirüs uyarısı: Tıbbi bitkilerin hatalı kullanımı durumunda... | Video
Daha Fazla Video Göster