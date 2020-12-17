17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Adana'da fide üretim tesisinde yangın

Son dakika: Adana'da fide üretim tesisinde yangın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2020 13:00
Güncelleme:17.12.2020 13:03
Son dakika haberi... Adana'da fide üretim tesisinde yangın çıktı. Plastik fide kasalarının da tutuşmasıyla büyüyen yangın kontrol altına alındı. İşte bölgeden ilk görüntüler...

Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik fide kasalarının tutuşmasıyla büyüyen yangına, işçilerin ihbarı üzerine gelen ekipler müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fide üretim tesisinde yangın
Fide üretim tesisinde yangın
Anında sokağa fırladılar! Gördükleri inanılmazdı
Anında sokağa fırladılar! Gördükleri inanılmazdı
Acil serviste dehşet! Tıkla izle
Acil serviste dehşet! Tıkla izle
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Kayseri şehitleri unutulmadı
Kayseri şehitleri unutulmadı
Nefes kesen anlar
Nefes kesen anlar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Piyanist kedi!
Piyanist kedi!
Faciaya ramak kaldı
Faciaya ramak kaldı
Ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Kapalı okulda ilginç manzara
Kapalı okulda ilginç manzara
Daha Fazla Video Göster