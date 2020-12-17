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Son dakika: Adana'da fide üretim tesisinde yangın
Son dakika haberi... Adana'da fide üretim tesisinde yangın çıktı. Plastik fide kasalarının da tutuşmasıyla büyüyen yangın kontrol altına alındı. İşte bölgeden ilk görüntüler...
Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Plastik fide kasalarının tutuşmasıyla büyüyen yangına, işçilerin ihbarı üzerine gelen ekipler müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.