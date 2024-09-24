24 Eylül 2024, Salı
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Söke Pamuğu AB’den tescil alan 27. ürün oldu
Aydın'ın bereketli ovalarında yetişen Söke Pamuğu Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. İnceliği ve dayanıklılığıyla bilinen Söke Pamuğu AB'den tescil alan 27 .ürün oldu. Aydın'ın inciri, kestanesi, Memecik zeytinyağı ile birlikte tescilli 4 ürünü oldu. Hasat yapan üreticilerin heyecanını A Haber muhabiri Tayfun Er ekrana getirdi.