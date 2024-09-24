Aydın'ın bereketli ovalarında yetişen Söke Pamuğu Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. İnceliği ve dayanıklılığıyla bilinen Söke Pamuğu AB'den tescil alan 27 .ürün oldu. Aydın'ın inciri, kestanesi, Memecik zeytinyağı ile birlikte tescilli 4 ürünü oldu. Hasat yapan üreticilerin heyecanını A Haber muhabiri Tayfun Er ekrana getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN