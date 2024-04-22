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Sokak köpekleri kümesteki tavukları böyle telef etti

İHA
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Giriş: 22.04.2024 11:40
Nevşehir’de iki ayrı yerde başıboş gezen sokak köpekleri, girdikleri iki kümeste toplam 31 tavuğu telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Kümese girince gözlerine inanamadı KÜMESE GİRİNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

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