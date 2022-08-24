24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Şoför Buket'in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler...
Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü olan Buket Yaman acı, gözyaşı ve azimle dolu hikayesini anlattı. Hayatını kaleme alıp kitaplaştıran Buket Yaman'ın dramla geçen yılları adeta filmlere konu olacak türden...