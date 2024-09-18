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Siverek'te Park Halindeki Otomobil Yandı

Siverek'te Park Halindeki Otomobil Yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 15:13
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
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