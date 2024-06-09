09 Haziran 2024, Pazar
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Sivas'ta yıldırım sürüye isabet etti! Onlarcasını telef etti
Sivas’ın Gürün ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 38 küçükbaş hayvan telef oldu. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahipleri olay yerine ulaştı.