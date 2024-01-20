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Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 01:48
AFAD: "Saat 01.27’de olan depremin merkez üssü Gürün ilçesi." A Haber muhabiri A Haber muhabiri Murat Onur depremle ilgili son bilgileri ve detayları aktardı.
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