Sivas’ta 2 çocuk annesi keneden öldü

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı İlice Köyü’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.

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