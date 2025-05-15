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Sivas’ta 2 çocuk annesi keneden öldü

Sivas'ta 2 çocuk annesi keneden öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 15.05.2025 16:29
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı İlice Köyü’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.
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Sivas’ta 2 çocuk annesi keneden öldü
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