Şırnak'ta 15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi |Video

Son dakika haberi... Şırnak ve ilçelerinde 15 alanın, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Valilik kararla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 1-15 Ocak arasında belirlenen 15 alanda özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir." denildi.