Sipariş ettiği tablet yerine taş geldi

Gaziosmanpaşa’da bedensel engelli Sibel Zengin, internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti. Zengin, kargo paketini açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Pakette tablet yerine taş çıktı. Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Sibel Zengin, "Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlattık. Yani taşı görünce şok oldum. Tablet beklerken taş geldi" dedi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Burada taş gönderilmesinin sebebini de savcılık açısından soruşturulduğunda 'depocu karıştırmış bu bir dolandırıcılık değil' demek için bazı açıkgöz satıcılar cep telefonu yerine salatalık, tablet yerine de taş gönderebiliyor" ifadelerini kullandı.