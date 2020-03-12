Sınırda koronavirüs önlemi! İran'dan gelen Türk vatandaşları karantinaya alındı |Video

İran'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geçişleri devam ediyor. Sınırdan geçen Türk vatandaşları sahra hastanelerinde 14 gün boyunca karantinaya alınıyor.

Koronavirüs salgınına karşı sınır kapılarında sıkı tedbirler sürdürülüyor.

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yurda giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları titiz bir muayeneden geçiriliyor.

Sınır kapılarında alınan tedbirler kapsamında, gümrük personellerinin izinleri de kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda da, ölümcül salgına ilişkin bir dizi tedbir alındı.

Sınırdan geçmek isteyen vatandaşlarda hastalık belirtileri olanlar, özel bir alanda karantinaya alınıyor. Olmayanlar ise bir süre sahra hastanesinde gözetim altında tutuluyor, ardından aile hekimleri ve sağlık görevlilerince 14 gün evlerinde takibi yapılıyor.