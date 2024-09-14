Sındırgı’da Aronya hasadı başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Çıkrıkçı kırsal mahallesinde, iki yıl süren sabırlı bir bekleyişin ardından Aronya meyvesinde ilk hasat yapıldı. 5 dönümlük araziden elde edilen ilk ürün, 400-500 kilo arası beklenen verimiyle dikkat çekti. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen Aronya'yı işleyerek yüksek katma değer oluşturacak ve üreticilere destek verecek.