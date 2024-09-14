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Sındırgı'da Aronya hasadı başladı

Sındırgı'da Aronya hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 12:26
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Çıkrıkçı kırsal mahallesinde, iki yıl süren sabırlı bir bekleyişin ardından Aronya meyvesinde ilk hasat yapıldı. 5 dönümlük araziden elde edilen ilk ürün, 400-500 kilo arası beklenen verimiyle dikkat çekti. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen Aronya'yı işleyerek yüksek katma değer oluşturacak ve üreticilere destek verecek.
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