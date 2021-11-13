Simge Barankoğlu tutuklandı! Sosyal medya fenomenlerine operasyon 16 kişi tutuklandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti.