15 Ağustos 2023, Salı
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Siirt’te orman yangını! Birçok ilden destek istendi
Siirt’in Baykan ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yangının söndürülmesi için destek istendi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.