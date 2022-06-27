Siirt’te lavanta yetiştirdiler: Masraf yok kazanç çok

Siirt Kurtalan’a bağlı Saipbeyli köyünde bir çiftçi, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlığından almış olduğu hibe desteği ile 40 dönümlük arazide lavanta yetiştirdi. Ne gübreye ne ilaçlamaya ne de sulamaya ihtiyaç duyan lavanta bitkisi, Türkiye ve dünya genelinde oldukça ilgi gören bitkiler arasında görülüyor.

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