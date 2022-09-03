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Siirt Pervari'de korkunç olay! Hayvanları otlatan çobana yaban domuzları saldırdı

A Haber
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Giriş: 03.09.2022 13:29
Siirt'te çobanlık yapan Yusuf Kılıç, hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Kırsal bölgede bulunan çoban için askeri helikopter havalandı.
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı KORKUNÇ OLAY! YABAN DOMUZLARI SALDIRDI

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Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
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