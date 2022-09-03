03 Eylül 2022, Cumartesi
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Siirt Pervari'de korkunç olay! Hayvanları otlatan çobana yaban domuzları saldırdı
Siirt'te çobanlık yapan Yusuf Kılıç, hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Kırsal bölgede bulunan çoban için askeri helikopter havalandı.