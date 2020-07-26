26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 'Şifalı su' sonu oldu!

'Şifalı su' sonu oldu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2020 17:53
Güncelleme:26.07.2020 18:00
Son dakika haberi... Düzce’de, ‘Şifalı Su’ olarak bilinen kaynak suyundan su doldurarak yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Yılmaz (55) otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Zonguldak Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan Adnan Arslan idaresindeki 81 AAV 999 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen Hanife yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.



Hanife Yılmaz'ın ailesiyle birlikte Akçakoca'ya günübirlik tatile gittikleri, su almak için durdukları, Hanife Yılmaz'ın su doldurduktan sonra araca gittiği esnada kazanın olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ile Zonguldak Ereğli'ye gidenler için firma yeni bir araç tahsis etti. Yolcular gelen araç ile yolculuğuna devam etti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

'Şifalı su' sonu oldu!
'Şifalı su' sonu oldu!
Ayasofya Camii'ne atanan din görevlileri duygularını anlattı
Ayasofya Camii'ne atanan din görevlileri duygularını anlattı
Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi
Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Cips hırsızlığına 3 yıl hapis
Cips hırsızlığına 3 yıl hapis
Saçları yürüyen merdivene sıkıştı
Saçları yürüyen merdivene sıkıştı
Freni patlayan otobüs iş yerine girdi
Freni patlayan otobüs iş yerine girdi
Uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı
Uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı
Yoğurt ve kefir koronaya da kalkan
Yoğurt ve kefir koronaya da kalkan
Trafikte terör estirdiler! Şoför sunrooftan çıkıp...
Trafikte terör estirdiler! Şoför sunrooftan çıkıp...
Dünden bugüne Ayasofya'nın yolculuğu
Dünden bugüne Ayasofya'nın yolculuğu
Muğla'da dehşet anları kamerada! Köpek ordusu kadına saldırdı
Muğla'da dehşet anları kamerada! Köpek ordusu kadına saldırdı
Daha Fazla Video Göster