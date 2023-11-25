Sezai Karakoç’un vefatının 2. yılı! Satırlara sığmayan bir ömür

Kelimelerle anlatılamaz bir ömür... Mısralara, dizelere, şiire hakim bir isim. Bundan 2 yıl önce hayatını kaybeden üstat Sezai Karakoç'u rahmet ve saygıyla anıyor portresini ekranlarınıza getiriyoruz.

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